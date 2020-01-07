下午昏昏欲睡，會想喝咖啡提神，但又怕晚上會睡不著，讓身體更疲累。對此，腎臟科名醫洪永祥說道，下午昏昏欲睡代表著腎臟正在缺水、抗議，「所以喝對2杯水，我保證下午精神百倍！」

●身體缺水時喝水

健康網站《Heho》報導，洪永祥說，不是只有口渴時才要喝水。當人覺得疲倦，就表示身體缺水了，這時候補水，身體可以直接利用水分，迅速恢復精神。

其他還有尿的顏色變得像烏龍茶一樣深、便祕、皮膚變乾、吃飽還是餓、舌頭裂開、腋下沒有水氣這6種情況時，也是身體缺水的訊號。

●早上起床時喝水

洪永祥說，起床喝500c.c.水是補充身體一整晚消耗的水分，像是睡覺時流汗、以及製造尿液時流失的水分等；同時讓缺水而升高的血液濃度變不濃稠，減少腎臟負擔，又可以喚醒胃。

洪永祥解釋，身體裡負責維持水分平衡的抗利尿激素，會減少排尿，讓水分別一直流失，而這種激素睡覺時會快速釋放，所以當下午覺得累，代表身體累積了很多廢物，腎臟無法排除，導致無法有正常的激素分泌，身體為了要留住僅剩水分就會感覺疲累。

(中時電子報)