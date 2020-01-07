選美出身、之後跨足演藝圈各領域的全方位女星陳美鳳，外型美豔、身材高挑火辣的她，如今63歲了仍保持著完美的狀態，被封為「最美歐巴桑」，打敗歲月痕跡的能力，一直讓人很好奇，而她昨(1/6)在社群網站分享了與養母的同框照，意外曝光多年來常保年輕的秘訣，引發熱議。

陳美鳳昨在臉書po文回憶往事，表示她的招牌節目《美鳳有約》第一集節目，來賓是她的養母，猶記當時正準備品嘗剛做好的料理時，養母要大家等等，她要先禱告，接著很認真很用心地低下頭，眾人也直到聽見「阿們」才動筷子。

陳美鳳透露，這是她第一次聽養母禱告，「印象中以前她會去廟裡拜拜，後來因緣際會下信主」，她覺得什麼信仰都很好，都是一種寄託，而如今回想當年，覺得年輕時候的自己，應該放慢腳步，多陪陪養母，這成了心中的小小遺憾。

陳美鳳也回憶這些年，感嘆遇到不少挫折，但她吃苦當吃補，「後來才懂讓我強大的不是傷痛而是放下，現在我很珍惜當下所擁有的一切！」，同時透露，年齡對她來說只是個數字，心態重要多了，「我喜歡跟年輕人在一起，他們就是我的防腐劑，讓我仍保有一顆年輕的心」，最後俏皮自嘲：「其實是幼稚啊」。

(中時電子報)