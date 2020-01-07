國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡（左）強調，支持蘇治芬等於支持漲電費。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡上午轟對手蘇治芬支持蔡政府錯誤的綠能政策，將造成電費漲價，所以「票投蘇治芬等於支持漲電費」。蘇請張用心點，強調電價要經過審議，《電業法》第88條還有電價平準基金，電價根本就有緩漲機制。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓痛批蔡英文政府能源政策錯誤，蘇卻一味護航，造成電價勢必上漲，如今還延續這項錯誤的能源政策，要讓雲林的工業用地蓋滿太陽能板。

張嘉郡指出，根據世界各國經驗使用綠能發電肯定會造成電價上漲，傷害民眾荷包，雲林平均家戶所得在各縣市中已敬陪末座，未來如果電費增加，許多家庭將負擔更重，農工商等各項產業也會增加相關成本。

蘇治芬臉書回應，40年前國民黨先是計畫在麥寮後安蓋「第五核能發電廠」，後來又在麥寮蓋高汙染的生煤電場，雲林海口鄉親好不容易盼到太陽能作為「農漁民分享經濟成長」的機會，但被有關單位擋，單單雲林台西鄉就少了日本廠商400億元投資，呼籲檢調及政風單位調查是否人謀不臧，也請張做事用心點，電價要經過審議，《電業法》第88條還有電價平準基金，在成本低時存錢，成本高時穩定電價，根本就有緩漲機制。

(中時 )