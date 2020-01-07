《金融》央行標售182天期國庫券及5年期公債，銀行得標比均減10％ 13:072020/01/07 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央行今同時標售國庫券及公債。182天期國庫券決標貼現率為0.481%，而5年期公債最高得標利率為0.57%。 109-1期182天期國庫券決標貼現率0.481%，創近1年來新低。今銀行業得標比為82.86%，較上次減少10%。 109-1期5年建設公債最高得標利率為0.57%，則是創105年7月發行以來低。今銀行業得標比為52.43%，較上次減10.07%。 (時報資訊) #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》1884家已登記股東會日期，10大旺日額滿 15:402020/01/03 財經 華為2020是艱難的一年 將保持10％幹部淘汰率 16:002020/01/03 財經 股東會開放登記 這10日為黃道吉日已額滿 16:342020/01/03 財經 婚姻專家授10招 讓你和另一半重新談場戀愛 23:062020/01/03 生活 洪秀柱率10退將 為黑鷹罹難將士默哀 14:112020/01/04 政治 洪秀柱率10退將替黑鷹罹難將士默哀祈福 19:072020/01/04 政治 兒荒唐屢涉觸法 李興文深夜50字吐心情 03:212020/01/05 娛樂 方泂鑌、李幸倪AIM稱王封后！黃明志奪四獎大贏家 17:422020/01/05 娛樂 《半導體》南亞科10日法說，記憶體市況今年轉好 10:002020/01/06 財經 《業績-光電》亞光估手機稜鏡今年營收約10.8億元 10:002020/01/06 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 買房有6站超夯 最強捷運線是這條 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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