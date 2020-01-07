央行今同時標售國庫券及公債。182天期國庫券決標貼現率為0.481%，而5年期公債最高得標利率為0.57%。

109-1期182天期國庫券決標貼現率0.481%，創近1年來新低。今銀行業得標比為82.86%，較上次減少10%。

109-1期5年建設公債最高得標利率為0.57%，則是創105年7月發行以來低。今銀行業得標比為52.43%，較上次減10.07%。

(時報資訊)