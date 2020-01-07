交通部長林佳龍今（7）日主持新春記者會，他會前受訪時指出，民航局已將「廢除」遠東航空「民用航空運輸營運許可證」的建議案，提報到交通部，目前正嚴謹處理中。

記者會中，負責督導本案的次長王國材透露，航政司、法規會正討論該案，由於民航法內有「相當不同的規定」，例如有「改正期」等文字，交通部認為廢證是嚴肅事情，希望對民航法有其他法規（廢證之外的法規）來解釋，以利周詳討論及評估，因此正請民航局補充解釋中。

王國材說，遠航涉及1/3離島運能，這次選舉、春節疏運已沒問題，若未來廢證，將由華信、立榮來飛，思考如何增加運能，航運航港局也有做準備。若復飛，也須走完五階段驗證（申請前、正式申請、文件符合、驗證、給證）。

林佳龍接著發言說，假設廢證，其他航空公司就會增加供給，若允許遠航復飛，也要有法定程序。林佳龍強調，遠航董事長張綱維，兼任總經理又幾乎是財務長，很多事說了都跳票，「交通部不會、也不能受制於他、被遠航綁架，要做最壞打算，最好準備」，而金管會、勞動部、行政院也跨部會應變中。

(工商 )