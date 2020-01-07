中信兄弟今（7）日宣佈，已與新洋投米蘭達（Ariel Miranda）簽約，米蘭達目前在美國自主訓練，預計農曆來後台灣報到。去年、前年他都效力日職軟銀鷹隊，去年的戰績7勝5敗、自責分率4.19。

古巴籍的米蘭達今年30歲，身高188公分，體重86公斤，是一名左投手左打。2016-18年在大聯盟出賽44場，其中40場先發，累計投223局送出186次三振，共拿下13勝9敗，自責分率4.72。到了2018-19年則赴日職軟銀鷹隊發展，出賽26場皆為先發，投133.2局送出98次三振，拿下13勝6敗、自責分3.37。

日前中信兄弟國際球探艾迪頓（Nick Additon）偕妻子拜訪米蘭達，解答米蘭達夫婦對於到台灣打球的一些疑問，也讓米蘭達更加了解中信兄。米蘭達也對中信兄弟表達感謝：「對於擁有這個機會，我非常開心，希望我保持好的一面，在新的一年拿下冠軍！」

中信兄弟目前已與德保拉（Jose De Paula）、米蘭達簽約，與萊福力（Mitch Lively）也進入談約細節，預計將再補強一位洋將，以強化中信兄弟投手戰力。

(中時 )