蔡英文競選連任辦公室提供

蔡英文總統連任辦公室今天召開記者會，列出國民黨總統候選人韓國瑜在高雄市政府及相關事業的小內閣名單，批判高雄市政府是「小內閣孵化器」「史上最扯酬庸」，難怪有50萬人上街抗議想罷免市長。

小英發言人莊瑞雄、簡舒培今天共同召開「韓假作業總複習系列之一」記者會。統整韓國瑜在市府以及相關事業的酬庸名單，包括引薦新莊王小姐合夥投資LED的好兄弟黃文財、來自維多利亞學校的夫人幫高美蘭、穩坐高雄捷運公司的地方派系梅再興、葉天營以及三位局長潘恆旭、王淺秋以及葉壽山都榜上有名。

莊瑞雄表示，韓國瑜當選高雄市長後，第一時間就在勝選演說中說「未來用人唯才，不分藍綠與派系」，但就職前小內閣名單中的準原民會主委林國權，曾涉吸金案遭訴、準海洋局長朱挺玗則曾因涉選舉買票被判當選無效定讞，兩人都在爭議爆發後選擇退出，韓國瑜護航說「聖人難找」反被網友酸根本是「更生人聯盟」。

他說，韓任用的教育局長吳榕峯則被爆出，過去任教政治大學時，曾被提案彈劾，最後被申誡處分。韓國瑜正式就職時，包括社會、文化、勞工、消防、毒防、運發及海洋等7個局處長還未找到人，只好由副局長代理。

此外財政、經發、交通及環保、研考等等局處長，也是到去年1月才陸續到任。 莊瑞雄批評起步不順，韓國瑜不僅沒有加倍努力做好市政，還背棄對選民的承諾，請了3個月「韓」假出來選總統，真的是在考驗選民的智慧。

簡舒培指出，打開韓市長的酬庸名單，首先就是幫他介紹王小姐用600萬投資LED的好兄弟，高雄市輪船公司董事長黃文財，再來就是高美蘭、趙子淵、林宜靜、程建騰、陳燦圖等「夫人幫」，不是來自夫人李佳芬創辦的維多利亞學校就是親友。另有曹桓榮、梅再興、葉天營、夏昭麗、李明璇等地方派系分別擔任市府局長、顧問或高雄捷運公司要職。

她說，雖然任命私人機要或政務人員本來就需要有信任感，這都無可厚非，但是否適才適用就應被各界檢視，否則被視為酬庸也是剛好而已，結果前觀光局主秘高美蘭面對周刊報導疑有炒房行為，先是請假神隱，後來乾脆落跑，迴避市議會監督，是否適任可受各界公評 。

莊瑞雄補充，短短不到一年，高雄市府小內閣更是異動頻繁，去年2月1日才就職的社會局長葉壽山，6月中就閃辭回屏東選立委；觀光局長潘恒旭，在9月1日議會開議前請辭幫韓打總統選戰；新聞局長王淺秋，更是待到領完年終獎金才離開市府投入選戰。有這樣無心市政的落跑市長，難怪局長們有樣學樣、難怪政見一直跳票、難怪民調滿意度敬陪末座、難怪有50萬人上街抗議想罷免市長。

(中時 )