對國民黨批評民進黨，每到選舉抹黑奧步就一定出現，呼籲要走康莊大道，不要走邪門歪道。蔡英文競選辦公室今天反嗆，這場選舉至今，蔡總統與競選團隊，一路走來都以負責任態度，沒有抹黑也沒有無端謾罵。真正用抹黑、用造假來撕裂族群、撕裂社會的是國民黨。

莊瑞雄表示，這場選舉至今，蔡總統與競選團隊，不斷就國防、外交、內政、經濟等各個領域提出政策，敘說過去四年落實的成果以及未來四年的擘畫，要為民眾做些什麼，一路走來都是以負責任的態度。

他說，蔡團隊認為，只要是用人唯才，都應該獲得肯認，但也別忘了接受社會大眾檢驗，「如果韓市長落跑，市政成績仍然名列前茅，高雄市民不會有意見，全國民眾也會給你祝福，但事實卻剛好相反」。

小英發言人簡舒培認為，反倒是國民黨與韓國瑜陣營應該走康莊大道。無論是政見發表會或是辯論會，韓國瑜都一直講總統被架空、身邊的人都是貪污，但是從來沒有提出任何證據，別人澄清也不聽。

她也批國民黨是造假慣犯，台南市黨部在抽出競選號次後，盜用知名設計者的圖片並竄改號碼，沒有道歉；順序第二位的不分區立委候選人葉毓蘭，因為國軍黑鷹事故，假用合成圖片抹黑當時是民進黨主席的蔡總統，也沒有道歉，「這就是國民黨所謂的康莊大道？請大家看清楚，真正用抹黑、用造假來撕裂族群、撕裂社會的是國民黨」。

(中時 )