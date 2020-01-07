有消息傳出，因為華為旗艦機M30因為海外市場疲軟導致銷售不如預期，故向台積電(2330)等供應鏈進行砍單，亞系外資出具最新報告指出，「此說法存在誤解」，應該是台積電為降低訂單風險，故降低對華為出貨比重，在整體7奈米訂單吃緊下，此舉可以理解，另外，目前對5G智慧手機的預測以及技術和半成品週期依舊保持相當滿意的態度，也看好聯發科、日月光控股、大立光等個股。

亞系外資表示，有市場解讀，華為因海外市場疲軟和M30銷量不佳，削減對台積電訂單，是存在某種程度上誤解，其實應該說是一方面華為確實因為海外及M30系列手機銷售轉弱而減少整體訂單，但這並非新鮮事；另一方面，華為旗下海思半導體並未向台積電砍單，而是台積電將其在2020年向海思半導體的晶圓產能分配削減了20%，原因很簡單，台積電的7奈米/5奈米產能非常緊張，並且看到了華為庫存過剩的明顯風險，故短期內，對華為供應鏈的負面影響是不可避免的，但這對大多數人來說並不重要，但中期來說，台積電所做的事情對於供應鏈來說是健康的，因為它降低了庫存過剩和容量過度擴張的風險，並降低了對5G的過高期望。

亞系外資表示，目前對5G智慧手機的預測以及技術和半成品週期依舊保持相當滿意的態度，也看好聯發科(2454)、日月光投控(3711)、大立光(3008)、舜宇光學、欣興(3037)、華通(2313)等各股。

亞系外資表示，華為削減訂單的消息在過去的幾天引起了投資者的關注，根據多個消息數據來源指出，2020年第一季海思半導體在台積電的智能手機AP晶圓產量減少了10%~15%，且2020年全年，海思半導體在台積電的7奈米+5奈米的晶圓產能削減了20%，至於海思、台積電究竟是誰來削減誰呢？通過上述論點，自然會得出結論，華為在上游和下游都全面削減了訂單，但是，它不是那麼簡單、也沒有那麼糟糕，對於PCB和非半導體相關組件的削減，這一部分是來自於2019年中期以來華為智慧手機的一輪削減，原因包括在沒有GMS支持的情況下，造成華為智慧機海外市場損失，加上其自身的RF解決方案性能不佳以及從4G到5G的過渡，因此沒有什麼新鮮的；其次，對於海思半導體在台積電的晶圓產量修訂，目前看來是由台積電而非華為發起的，根據觀察，台積電擔心華為智能手機和海思AP的庫存過多，有鑑於其7奈米量能緊張，台積電為將華為的容量分配給有實際需求的客戶，以降低未來庫存和容量過度擴張的風險。

(時報資訊)