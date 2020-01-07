大陸男星王寶強2016年驚曝因老婆馬蓉和經紀人宋喆有不正當關係，6年婚姻畫下句點，去年王寶強傳出有新歡，對象是模特兒出身的馮清，最近有媒體拍到馮清深夜開著王寶強的車，與4名鮮肉男見面，令人好奇王寶強是否又被戴綠帽？但也有人稱馮清只是擔起王寶強經紀人工作，出外幫忙談生意，當事人則暫無回應。

王寶強去年因母親過世，意外被拍到帶女友馮清回老家奔喪，傳馮清曾獲世界小姐亞軍，身材和臉蛋都有藝人等級。去年11月八卦媒體報導王寶強疑似又當爸，目擊工作人員抱著一位嬰兒進王寶強公司，經紀人則否認，稱：「假的假的，那是工作人員的孩子」。

據《東網》報導，馮清最近被拍開車夜會4位帥男，而她所開的車就是先前王寶強被拍到駕車到馬蓉家接送愛子那輛名車，不知是公事還是私人聚會，網友則說：「其實不管外貌到底如何，和王寶強好好的就行」、「寶強啊你可長點心吧」、「大大方方會朋友，沒人擔心」、「希望寶強不要再受傷了」。

(中時電子報)