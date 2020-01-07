湖人上月開始推銷庫茲馬(Kyle Kuzma)，有人建議國王可以拿波達諾維奇(Bogdan Bogdanovic)去換，兩隊也真的在談。然而又有傳言國王不想隨便出手，因為波達諾維奇頗有本事，而且是「非受限自由球員」。

波達諾維奇的合約季外到期，年薪850萬美元，他是場均14.5分的射手，可以融入任何球隊。美媒CBS報導，國王不想便宜賣掉波達諾維奇，如果拿去換庫茲馬(190萬美元)，湖人還要再多加1人來匹配薪資，這個人估計是波普(Kentavious Caldwell-Pope)，但國王沒打算多換個不需要的人。湖人還得出更好的價錢，不能單純把自己不要的球員倒出去。

這主要還是球員適性的問題，庫茲馬是不錯的進攻者，但湖人需要的是射手和防守者。波達諾維奇可打得分後衛與小前鋒，投射與防守都不錯，他若加入可讓湖人更具冠軍相。聯盟交易截止日為2月6日，雙方還有思考時間。

(中時電子報)