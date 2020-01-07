國民黨總統候選人韓國瑜5日在板橋幫藍委柯志恩造勢時，自爆國二每天都看女生又白又漂亮的小腿，看到變成放牛班。北市第五選區（中正、萬華）國民黨立委候選人林郁方7日上午邀到韓國瑜競總主委朱立倫陪同掃街，受訪笑稱，這還好，韓只是說出來，而他跟朱立倫也大概都有這樣少年維特的煩惱。

林郁方表示，他覺得還好，大家都知道，國瑜就是很浪漫、直率的人，不會遮遮掩掩，想到什麼就說什麼，讓大家很清楚了解韓，總比一些政治人物故作神祕好多了，韓總發言人講得對，每個年輕人都有少年維特煩惱，只不過有些人說出來，有些人沒說出來，對國瑜來講那段很深刻，他跟立倫也大概都有少年維特煩惱，但他們煩惱沒那麼多，稍微少一點。

朱立倫聞後突然自爆「我們初戀應該都不是現在的太太，哈哈哈哈哈！」全場一片大笑，林郁方趕忙笑稱「This is a secret（這是祕密）！」

林郁方說，韓一早在黨中央大概有談一些事，韓妻李佳芬明天會到他這邊，高雄市副市長李四川也來過，韓夫妻大概是分頭走，韓到過他選區2次，但韓要跑台澎金馬這麼多地方，他不能太自私、獨享，立倫則是雙北跑很勤，還全國助選，更特別關心他，因為他們已認識幾十年、很熟，特別來他這很多次。

林郁方說，下次跟韓合體是9日凱道，韓為每個立委候選人差不多站台2次，湊巧就3次，他這已2次不容易，覺得很好。朱立倫則說，等等要去彰化、台中，但無論如何也要來幫林郁方加油。

朱立倫說，民進黨一向說很樂觀，國民黨一定保守，謹慎看到每席，雖然他對林郁方很有信心，但他一定會說郁方要一步一腳印、每票都很重要，北市有3席比較膠著，他會全力以赴。

(中時 )