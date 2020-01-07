以核養綠公投發起人黃士修今(7)日表示，反滲透法最可怕的地方在於只要啟動調查，人格就被貼上紅色標籤，百姓只因為轉貼和綠營對立文章及圖片就被「定罪」，百姓光收到檢警傳票就會帶來莫大恐懼，「紅色滲透 」只是幌子，要人民噤若寒蟬不敢批評當政才是真的。

黃士修表示，「反滲透法」最可怕的地方在於只要啟動調查，人格就被貼上紅色標籤，在司法判決上，最後可能會因證據不足被判無罪，但對人格的抹煞已經跳到黃河洗不清；這些被「定罪」的百姓光收到警方傳票就會帶來莫大恐懼，也對執法與司法失去信心，只要批評政府就會被盯上，強調民進黨政府用行政權抹煞人格才是目的，寒蟬效應油然而生。

黃士修指出，2019年中曾批評政府打壓以核養綠公投結果，同年12月收到台北地檢署和台中刑事警察局筆錄傳票，分別被指控 「妨害公務 」及違反「社會秩序維護法 」，黃強調，批評政府屬於人民的言論自由，並未造成社會恐慌，但中選會仍執意提告。

台中刑事警察局員警透露，自從2018年12月九合一大選後，上級交辦「社維法」的案子暴增好幾倍，然而批評政府不屬於違法範疇，地方法院簡易庭也表示不構成法律案件，無奈但上層指令只能照辦。

黃士修說，台灣民主發展幾十年，沒想到會在總統大選前三讀通過「反滲透法」的戒嚴手段，蔡政府動員大批網軍打壓人民言論自由，就連同黨人士都要追殺；民進黨高舉抗中保台大旗之餘，反倒成為法西斯專制政黨，當黨意凌駕一切，警察和司法單位成了蓋世太保，黨國威權已然復辟，家門口的敲門聲開始讓人提心吊膽。

黃士修最後呼籲，若這次民進黨連任，泛綠國會仍過半，許多飽受爭議的法案將逕付二讀，立法院將成為沒有理性討論的空殼；4年一次的投票日即將來臨，你我手上的選票決定了人民未來是否還擁有批評與監督政府的自由。

(中時 )