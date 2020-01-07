網路上詐騙多年的男蟲張寅泰，前年10月間詐騙楊姓女護士69萬多餘元，又以每個月20萬元包養，上床後卻搞失蹤、避接電話，刑事部分依詐欺罪判刑1年10月確定，民事損害賠償，士林地院判賠須償還投資款項，另外楊女求償50萬性自主權遭侵害部分，法官認為，護士以被包養為前提發生性關係，顯示性自主權並未受到侵害，判決男蟲免賠。

45歲的張寅泰自30多歲，謊稱自己是珠寶小開、經營土地買賣的有錢人，前年10月在網路上結識楊姓女護士，並稱願意以每月20萬包養楊，但擔心「包養」會影響女護士的工作，巧立名目稱是投資，只要先拿錢出來，未來將會每月給付利息，當作是女護士自己「投資」自己。

楊女以刷卡方式購買黃金，並貸款20萬現金，總共投資69萬5000元，男蟲拿了錢並與女護士上床後，隨即以消失不見，女護士遲遲找不到人又等不到錢，發現張之前以同樣手法騙了很多人，始知遭詐。

開庭後，張還聲稱自己換手機又出國才會找不到人，願意還錢，雙方是合意成立包養關係，為了避免包養被人發現，才會交付金錢。

法院認為，張男卻是以詐術欺騙楊女金錢，判賠69萬5000元，但包養為由發生性行為，楊女雖基於錯誤動機發生性行為，並沒有遭脅迫，顯示性自主權未遭受侵害，因而駁回女護士求償精神慰撫金50萬。

(中時 )