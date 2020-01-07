民進黨副總統候選人賴清德，7日上午陪同立委候選人羅貴星，在苗栗通霄、苑裡地區車隊掃街拜票。（巫靜婷攝）

民進黨立委候選人羅貴星與支持者熱情互動。（巫靜婷攝）

民進黨立委候選人羅貴星與支持者熱情互動。（巫靜婷攝）

民進黨副總統候選人賴清德一一向選民擊掌寒暄。（巫靜婷攝）

賴清德、羅貴星通苑車隊掃街 力拚立院過半

民進黨副總統候選人賴清德，7日上午陪同立委候選人羅貴星，在苗栗通霄、苑裡地區車隊掃街拜票，喊出「守護台灣民主自由」口號，賴清德表示，感受到苗栗鄉親滿滿的熱情，對選情更有信心，不過還是要小心，呼籲1月11日大家一定要出來投票。

賴清德上午11時許抵達通霄，一下車便受到熱情支持者夾道歡迎，他一一向選民擊掌寒暄，隨後上戰車，陪同民進黨立委候選人羅貴星車隊掃街，從通霄火車站出發，一路掃到苑裡。

賴清德向選民喊話，選舉剩不到幾天，通霄在這次選舉扮演很重要的角色，鄉親們一定要把握時間繼續拉票，而且要把孩子都叫回來投票，1月11日一定要把票數即投票率衝高，讓羅貴星當選，立法院才有機會過半，讓蔡英文總統當選後，更有力氣顧台灣、維護民主、建設國家、建設苗栗縣，照顧台灣人民。

羅貴星說到，連續幾天副總統陳建仁陪同掃後龍、副總統候選人賴清德掃通霄、苑裡，對自己的選情有幫助，愈來愈有信心會贏得這場勝利。他話鋒一轉抨擊對手國民黨立委候選人陳超明到處抹黑，他說，對手到處掛布條，說是選羅貴星的話，可能會引起兩岸的戰爭，令人覺得可笑。

羅貴星表示，選戰白熱化，自己拚選舉也瘦了10公斤，為了守護台灣主權和民主跟自由，他承諾只要能順利當選立法委員，一定會在8鄉鎮設立服務處，讓鄉親隨時隨地找得到立委，真正落實為地方鄉親服務。

(中時 )