美股2019年升勢太猛，恐迎來一波回調？華爾街分析師表示，由於地緣政治局勢緊張，美股將面臨10%的修正幅度，並警告拋售可能才剛剛開始。若以美股道瓊周一收盤28703點來看，估計股市將修正近3千點。

外媒報導，美國總統川普下令空襲格殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，導致美股上周五暴跌233點，創下一個月來最差表現。

美銀美林分析師Savita Subramanian表示，這種地緣政治衝擊將導致股市大幅回調，標準普爾500指數在衝擊發生後平均下跌6~7%，像是英國脫歐和阿根廷債務崩潰等事件，他認為，這次回調將跟歷史平均水平一致，今年晚些時候才會反彈。

一些華爾街人士表示，股票價格過高造成的超買環境恐導致拋售加劇，預估股市將回調10%。投資公司Canaccord Genuity分析師Tony Dwyer表示，極端超買和過度樂觀情緒，為技術回調提供了成熟的環境，而不斷發展的伊朗衝突則可能成為催化劑，修正代表從52週的高點下跌10%。

報導指出，雖然分析師們預期將見到更深的拋售，但並未預測熊市或經濟衰退，因為股票通常會從地緣政治事件引發的損失中反彈。

(中時電子報)