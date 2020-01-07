全台最大美食外送平台 foodpanda 今（7）日公布 2019 年 foodpanda 年度外送排行榜，解析並回顧在外送經濟暴風成長的一年中，各項外送美食的數據洞察。回顧 2019 年，外送議題討論熱度快速竄升， foodpanda 外送服務範圍涵蓋全台，一週的訂單總數已等同自成立來前 6 年的總和，與去年同期相比，訂單數成長更高達 32 倍！

foodpanda 用戶數成長達21倍， VIP 客戶每月訂超過 50 餐foodpanda 台灣成立於 2012 年， 7 年來成功帶起外送旋風，為全台消費者建立起美食外送服務的消費習慣，目前在台已擁有超過 5 萬家合作餐廳，穩坐台灣外送平台龍頭。 2019 年， foodpanda 再呈暴風成長，根據內部數據，活躍使用者年成長達 21 倍，其中 VIP 客戶每月消費超過 50 次，平均一天約有 2 餐使用 foodpanda 外送服務。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，「我們觀察到用戶最在意的外送平台服務為外送範圍廣、美食餐點多元、服務時間長， foodpanda 貼近國人生活習慣建立便利的外送美食服務，不僅涵蓋平價早餐店、人氣網美店到知名連鎖店，更於去年下半年開出更全面的宵夜時段外送，展望 2020 年， foodpanda 將持續推出更多元的外送服務，持續外送幸福到全台。」

「永和豆漿」最受歡迎，外送最愛餐點「珍奶」、「牛丼」奪冠

foodpanda 目前在全台有超過 5 萬家合作餐廳，從小吃店、人氣早餐、連鎖餐廳到傳統小吃一應俱全，2019年最受歡迎店家由「永和豆漿」奪冠，其次為「Sukiya」、「玉欣珍傳統美食坊」、「麥當勞」、「通化街米粉湯 50 年老店」；去年特色飲料店也再次崛起，台灣人最愛的手搖杯店由台灣本土的「清心福全」拿下第一，其次依序「康青龍」、「唐棉」、「大苑子」、「珍煮丹」等。

最受台灣人喜愛的外送餐點不分中西，由來自日本的丼飯最為熱銷，包含鹹酥雞、漢堡、肉圓、咖哩飯也依序上榜；最受歡迎的外送飲料項目由風靡全球的珍珠奶茶不負眾望奪下，風行多年的多多綠茶、近期興起紅茶拿鐵也在人氣名單之列。

早餐店人氣第一名「玉米蛋餅」，消夜時段首選甜不辣

foodpanda 的外送時間涵蓋早餐到消夜時段，根據內部數據，早餐外送美食的尖峰落在 7 點到 9 點，上班族為避開早餐店等待的人潮，在通勤時便先預訂早餐送到公司，熱門餐點選項中，則由「台灣代表性早餐」的玉米蛋餅拿下第一；西式早餐則有熱狗、薯餅、雞塊攻上排行榜。

而外送宵夜戰場則從晚間 9 點開始，到 11 點則是訂單的高峰期，最熱門餐點選項是甜不辣、百頁豆腐，鹹酥雞系列仍然在宵夜時段廣受台灣人歡迎，如四季豆、雞皮、雞心等。

串聯全台五大夜市、五大百貨公司美食街，排隊美食幫你送上門

foodpanda 除了於 2019 年攻佔全台街頭巷尾，也打破各項美食的食用框架。台灣夜市文化興盛，除了多元美食，國人也喜愛「逛夜市」的體驗過程，難以想像「夜市美食」也能成為外送平台的生力軍。foodpanda 為滿足饕客無法出門仍想品嘗夜市美食的渴望，近年成功串聯全台人氣夜市，將夜市美味延伸到府。平台上前五大合作夜市商圈為台中逢甲夜市、台北通化夜市、士林夜市、花蓮東大夜市及高雄瑞豐夜市等，最大的逢甲夜市商圈就有近 200 間餐點店家可透過 foodpanda 外送。民眾最愛的夜市美食由雞排穩坐第一，其次則為四神湯、米糕，而泡麵辣炒年糕、芒果冰沙則以黑馬之姿躍上榜單。

除了打破夜市美食的食用框架，foodpanda 也於 2019 年進軍全台百貨美食街，突破「百貨商城欲留住人潮」的營運模式，於年初攜手第一間百貨— ATT4fun 桃園店推出百貨美食外送服務後，陸續與 Sogo 、統一時代、誠品、京站五家百貨業者合作，網羅全台超過 300 間百貨餐飲美食。台灣人最愛的美食街外送選擇由可以多人一起享用的美式炸物拼盤人氣最旺，日式豬排、小火鍋、精緻拌麵、滷肉飯也榜上有名。

全台人氣排隊美食也在 2019 年紛紛到位， foodpanda 已納入了登上 Netflix 的林聰明砂鍋魚頭、點點心港式餐廳、以及鼎王麻辣鍋等。另外，為滿足不出門也能在家美美擺盤、自在打卡的需求，人氣網美店包含台北知名黑沃咖啡、不要對我尖叫、新北安咖啡、台中蘋果綠咖啡、台南雙花亭、高雄食 NO.23 咖啡等，都可以在 foodpanda 上訂的到！ foodpanda 更觀察到甜甜圈、焦糖鬆餅、以蛋料理為主的早午餐、義大利麵及美麗的飲品都是網美們喜歡點回家吃，或點去野餐的最佳選擇！

６成民眾響應環保選擇 「不需要餐具」，降低環境衝擊因應外送經濟成長與新?消費習慣， foodpanda 也關注外送經濟所衍生的相關議題，落實社會企業責任。 2019 年 10 月起， foodpanda 邀請用戶一同加入「減塑」行列，鼓勵用戶自備餐具，減少一次性餐具的使用。截至去年 12 月已有超過 6 成的消費者共襄盛舉，勾選「不需要餐具」，有效降低免洗餐具的使用量、攜手為環境永續發展而努力。 foodpanda 歲末年終感謝祭， 2020 年持續外送幸福到全台foodpanda 每天有上萬名外送夥伴，在全台大街小巷?送出上萬份美食餐點，即日起推出「歲末年終感謝祭」活動，向 foodpanda 使用者徵集 2019 年與 foodpanda 的專屬故事，參與活動即可獲得 50 元專屬折扣金，希望與消費者一起分享 2019 年最暖心的外送美食小故事。

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