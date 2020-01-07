《國際政治》川普炸古蹟？美防長：美軍不會違反武裝衝突法律 21:512020/01/07 時報資訊 時報、電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普揚言要攻擊伊朗古蹟後，全球嘩然，國防部長艾斯培（Mark Esper）今天出面表示，美軍不會違反武裝衝突的法律，攻擊伊朗的文化遺址。 據了解，鎖定文化遺址發動軍事行動，根據國際法將構成「戰爭罪」，包括川普政府2017年支持的聯合國安全理事會決議案，還有1954年保護文化財產的海牙公約，均有明文規定。 艾斯培說：「美軍不會違反武裝衝突法律規定。」但沒有進一步說明。 (時報資訊) #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 御駕親征！傳川普訪陸期間 要北京更多讓步 07:002020/01/03 國際 川普狙殺伊朗軍事將領是滅火還是提油救火？ 21:002020/01/03 國際 韓國瑜上博恩被酸去當藝人 川普還來這表演過！ 21:282020/01/03 生活 福斯新聞網法律評論員預言川普2020會與伊朗開戰，但不會和普丁露肌合拍2021年月曆 21:482020/01/03 國際 性感女主播出書爆料 川普曾約她到辦公室接吻 21:122020/01/04 國際 美國太空軍成軍 04:092020/01/05 專題周報 秒鎖定！川普非要他的命 14:252020/01/05 國際 恐觸戰爭罪！川普嗆轟炸伊文化遺產 15:432020/01/06 國際 美眾院出招 限制川普動武 04:102020/01/07 全球財經 大翻轉！波頓同意彈劾作證 川普恐完蛋？ 10:512020/01/07 國際 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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