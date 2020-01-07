美國總統川普揚言要攻擊伊朗古蹟後，全球嘩然，國防部長艾斯培（Mark Esper）今天出面表示，美軍不會違反武裝衝突的法律，攻擊伊朗的文化遺址。

據了解，鎖定文化遺址發動軍事行動，根據國際法將構成「戰爭罪」，包括川普政府2017年支持的聯合國安全理事會決議案，還有1954年保護文化財產的海牙公約，均有明文規定。

艾斯培說：「美軍不會違反武裝衝突法律規定。」但沒有進一步說明。

(時報資訊)