頭份市人口目前居苗栗全縣之冠，人口數雖有成長，但近5年來出生人數卻逐年遞減，頭份市公所為了鼓勵年輕人多生育，特別開辦「新生補助金」，每名新生兒5000元，並自今年元旦正式上路，頭份市長羅雪珠期望透過這項措施，刺激生育率。

頭份人口於104年突破10萬人，但新生兒數從103年的1,240人，逐年下滑至去年的600人，為鼓勵年輕人入籍頭份，頭份市公所推出「新生兒補助金」，凡父母其中1人設籍頭份一年以上，新生兒出生登記並設籍頭份，新生兒每胎即可申請補助5,000元，如新生兒為雙胞胎或多胞胎，則以新生兒數為補助單位，生越多、領越多。

市長羅雪珠表示，頭份工商發展迅速，也因鄰近園區而吸引許多外來人口居住，但真正入籍的人數卻不如預期，或受鄰近縣市社福政策吸引，導致頭份人口成長趨緩。此次實施的新生兒補助政策設有排富門檻，所得稅率未達20％者皆可申請，未來也將陸續推出其他社福政策和建設，盼藉此減輕市民生兒育女的經濟壓力，拉抬人口數。

(中時 )