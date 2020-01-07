空軍一架黑鷹直升機搭載參謀總長沈一鳴等將領，赴宜蘭東澳嶺雷達站進行春節慰問，途中不幸墜機奪走八條人命，目前運安會排除八成以上天候和機械肇因，暗指意外不排人為因素。一名軍方人士透露，當年黑鷹採購案只購進一架模擬機，因此人員對於航機系統和事故應變訓練生疏，政府應該正視這項常態訓練上的不足。

CTWANT 一周一砲》還原奪命30秒 揭黑鷹墜機內幕

2008年前總統陳水扁執政期間，以「天鳶專案」向美國西科斯基公司採購60架「UH-60M」黑鷹直升機。2015年美方開始交機給台灣陸軍，其中15架黑鷹直升機撥給空勤總隊使用，另15架給空軍使用，陸軍分配到的「UH-60M」黑鷹直升機於2017年12月檢驗「初始作戰能力」，歷經1年10個月戰力驗證與訓練，航特部602旅在2019年10月舉辦成軍典禮。

一名軍方人士透露，當年台灣購進六十架黑鷹直升機和相關後勤維修，經費逾八百四十多億，最後機群卻分屬內政部空勤總隊和陸、空軍三個單位，然而全台卻只有一部直升機模擬器供作訓練，就位於中部陸軍航特部六０二旅。

他指出，一部直升機含正、副駕駛和機工長三人，六十架（已掉兩架）近一百八十員都得定期回訓，訓練是否落實直接影響相關人員的應變能力。這項憂慮與當年運安會針對蘭嶼黑鷹直升機事故的調查報告，有不少相同呼應之處。

(中時電子報)