今年中職教練大搬風，味全龍秉持球隊目標與需求，持續壯大教練團成員。2019年底蕭一傑、蘇柏豪兩位教練加盟，今年開春也趕在2月3日春訓前，確認「火哥」張建銘加盟與任教練。

張建銘擁有16年職棒資歷，2003年的中職代訓選秀會被興農牛以第2指名選回，04年起展開職棒生涯，也多次代表中華隊出征。「火哥」屢屢在國際賽「專打外國人」，尤其是08年8搶3奧運資格賽對加拿大之戰，8局下以他著名的超級雷射肩，將球快傳捕手葉君璋刺殺跑者。這次助殺被評為當年最精彩的一次守備，至今仍讓球迷津津樂道。

張建銘球員生涯最後階段待在富邦悍將隊。（資料照／季志翔攝）

火哥確定加盟味全龍後，與葉總繼興農、義大犀牛、富邦悍將之後再次攜手，只是兩人已轉換教練身分。對於火哥加入教練團的定位，葉君璋表示，由於張建銘剛轉任教練，初期會安排他參與各個面向的指導；包含跑壘、打擊、外野等來協助年輕球員，也期望透過全方位的接觸幫助火哥上手教練的任務。

當然，兩人多年的交情與隊友情誼，默契沒話說，火哥確定加盟後也將馬上開工，開始他的教練生涯。

此外，張建銘曾拿過中職2005、2009、2013、2015年「最佳10人獎」（外野手），2006、2009、2010、2013、2014年則獲選外野「金手套獎」。一軍生涯共留下1401支安打、43支全壘打、533分打點、平均打擊率3成01。

(中時 )