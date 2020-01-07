屏東立委第一選區國民黨候選人葉壽山（右），7日由台南市議員謝龍介（左）助選。（潘建志攝）

屏東立委第一選區國民黨候選人葉壽山，7日邀請到台南市議員謝龍介及金曲歌王翁立友助選，到屏東市建國市場掃街拜票，受到選民熱烈歡迎，市場內擠滿人潮，支持者除了掏出手機爭相合影，還有菜販送上鳳梨、菜頭，祝他高票當選。

上午10時30分葉壽山在翁立友、謝龍介及前立委王進士等人陪同下，到建國市場拜票，不少民眾看到謝龍介和翁立友都非常驚喜，擠上前要合照。謝龍介拿出流利的台語來為葉壽山贊聲，搏得民眾掌聲不斷；翁立友也解說當初他和葉壽山認識的經過。

謝龍介認為，韓國瑜的選情是倒吃甘蔗，庶民的覺醒讓長期支持民進黨的好朋友跑來支持韓，是民進黨意想不到的。民進黨沒想到這3年多來，百姓過得不好，苦又悶，很多中南部民眾及農漁民覺得韓國瑜可以同理心和他們站在一起，這是韓逆轉勝最大的基礎和王牌。

拜票隊伍所到之處都擠滿人潮，尤其謝龍介特別受歡迎，不斷被要求合影，還有民眾直接來個熱情擁抱。為避免人潮影響業者生意及交通，葉壽山不斷向店家致意，攤商則不在意送上鳳梨、菜頭、香蕉，祝他高票當選。

(中時 )