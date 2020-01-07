美國航空與波音和解 提撥3千萬美元員工分紅 13:522020/01/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國航空（American Airlines）6日（周一）表示已與波音（Boeing）達成保密和解協議，後者將賠償美國航空因2019年737 MAX飛機停飛引發的損失。 身為美國最大航空業者的美國航空指出，波音將分期數年支出賠償金，美國航空擬提撥逾3,000萬美元作為2019年員工分紅方案。 美國航空預料，和解協議對2019年第四季財報不會有實質財務影響，但該公司持續就2019年後MAX停飛造成的損失進行談判。 (工商 ) #航空 #美國 #美國航空 #和解 #波音 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭哪家飛機最安全？2020評比給答案 13:492020/01/03 生活 《WOMEN說》除夕特別節目 利菁、徐小可相擁大和解 14:182020/01/03 娛樂 長榮航獲AirlineRatings.com評選全球最安全航空第三名 19:092020/01/03 財經 全球最安全航空公司 台灣這家排第3 20:452020/01/03 國際 市值約4.65億 張國煒再申讓33,691張長榮航 04:092020/01/04 財經要聞 按摩師應召摩鐵玩3P 「撐太久」慘遭醋男「斷筋」 10:432020/01/05 社會 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 高工學歷出頭天 帶領台企拿下波音、空巴訂單 13:162020/01/06 財經 波音暫時停產737 MAX 3000員工派新職 12:142020/01/07 國際 《國際產業》737 MAX危機延燒，傳波音將擴大舉債 12:502020/01/07 財經 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 加拿大電信巨頭 呼籲政府採用華為5G - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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