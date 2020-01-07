美國航空（American Airlines）6日（周一）表示已與波音（Boeing）達成保密和解協議，後者將賠償美國航空因2019年737 MAX飛機停飛引發的損失。

身為美國最大航空業者的美國航空指出，波音將分期數年支出賠償金，美國航空擬提撥逾3,000萬美元作為2019年員工分紅方案。

美國航空預料，和解協議對2019年第四季財報不會有實質財務影響，但該公司持續就2019年後MAX停飛造成的損失進行談判。

(工商 )