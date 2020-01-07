防堵疫情 傳港擬修法強制隔離病患 15:322020/01/07 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港傳出擬緊急修法防堵疫情。（王曉鈴攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港嚴陣以待防堵大陸武漢爆發多起不明原因肺炎，目前已排除為 SARS、MERS的可能，但是依照香港現行法例第 599 章《預防及控制疾病條例》第 25 條，表列傳染病包含SARS 、MERS 等，不含如武漢爆發的未知疾病。綜合港媒報導，傳香港食物及衛生局已開會決定將儘速修法，預計最快本周內刊登憲報。 (旺報 ) #香港 #武漢 #疾病 #sars #爆發 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾赴武漢 港女發燒隔離治療 04:102020/01/03 兩岸要聞 和理非非不再？攝影集見證香港 04:102020/01/03 藝文副刊 武漢肺炎增至44宗 春運人多密集防疫挑戰 20:502020/01/03 兩岸 港7人疑染武漢肺炎 港府啟動嚴重應變級別 10:312020/01/04 兩岸 武漢肺炎港再增疑似病例 疾管署成立緊急應變小組 10:462020/01/04 生活 武漢不明原因肺炎 武漢衛健委：已排除SARS 21:172020/01/05 兩岸 新任中聯辦主任駱惠寧：冀港重回正軌 12:262020/01/06 兩岸 病人自主法上路滿一年 新增這11類罕病也適用 16:202020/01/06 生活 大陸武漢肺炎狀況不明 我發函陸方盼派員赴陸了解 17:262020/01/06 生活 環時：望香港新年翻開新一頁 09:362020/01/07 兩岸 兩岸熱門新聞 向陸方喊話 林佳龍：盼選後結束陸客限縮 - 兩岸 - 工商 郝柏村還原抗戰真相──共軍敵後發展與百團大戰（二） - 兩岸史話 - 言論 美斥陸阻安理會 陸：防止事態升級 - 兩岸 環時總編：美國中東政策非常失敗 - 兩岸 陸媒：蘇州十全街突然塌陷 商戶急撤離 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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