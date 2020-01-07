香港嚴陣以待防堵大陸武漢爆發多起不明原因肺炎，目前已排除為 SARS、MERS的可能，但是依照香港現行法例第 599 章《預防及控制疾病條例》第 25 條，表列傳染病包含SARS 、MERS 等，不含如武漢爆發的未知疾病。綜合港媒報導，傳香港食物及衛生局已開會決定將儘速修法，預計最快本周內刊登憲報。

(旺報 )