台灣雲聯惠公司會員「小謝」向本刊投訴指出，他在台雲電商平台交易額超過2億，上繳公司3千多萬，還被台雲聘為「小天使」講師四處上台演講拉會員，但2019年7月10日起，台雲即陸續出現問題，後又宣布停止回饋發錢，讓他損失慘重，連家庭生計都受到影響，現在他已串連近400名投資人聯合自救。

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謝男說，他起初一直認為台雲是詐騙集團的消費模式，天底下沒有白吃午餐、羊毛出在羊身上、怎麼可能消費回饋現金？種種質疑，在參加台雲第一屆商學院後，自認為已研究清楚、不會受騙的他，不久就成為其他會員口中的「汽車達人小謝」而身陷其中。

小謝在2017年10月17日正式加入台雲，四個月銷售破千萬營業額，迄今銷售汽車189台、不動產買賣10件，營業額超過2億元，他自己都覺得真的非常不可思議。

2018年5月8日廣雲事件爆發，廣州公安查封廣雲並禁止營業，由於台雲是廣雲的代理商，整個運作系統也隨之停擺，但台雲內部傳出消毒與切割訊息，因為文化政策不同、傳直銷觀念落差，廣雲才會被政府以吸金非法名義凍結整間總公司，導致代理雲聯惠系統都受到影響暫停關閉。

大陸廣州雲聯惠集團早於2018年5月8日就被當地公安以非法集資及組織犯罪等予以查封產業並禁止營運。（圖／翻攝自網路）

鐵了心的小謝還是堅信台雲的商業模式是正確的，2018年6月1日台雲宣布恢復正常，台灣系統獨立開網，9月16日台雲的超惠購超商如期開幕，小謝也是股東之一，11月2日，台雲公告在台中商業銀行信託1億，這讓小謝更放心去經營運作台雲的消費回饋。

今年31歲的小謝說，一個平淡小家庭其實有很多憂慮，結婚後有了小孩，房子只能租7、8千元10坪多，「擔心外食花費高都自己煮、擔心車貸佔據收入不敢買車、擔心收入不足不敢生第2個小孩、每次聽到菜價上漲、油價上漲，頭都暈了。」

但加入台雲的小謝突然覺得他的小家庭不必擔憂了，透過台雲的消費儲蓄化，把所有原有消費透過贈送的積分，不僅生活品質提升，也買了車，甚至自己成立一家公司，得到更多後的開始付出，他開始分享回饋，讓更多第一次想參加、想了解台雲的雲粉家人一起學習成長。

但小謝的噩夢於2019年7月10日開始，這天台雲宣布消費回饋的速率重整，9月9日宣稱系統出問題、公司停止回饋，至11月26日更直接宣告公司已經沒有錢可發了，但是對外仍在繼續招收會員，且出售公司持股吸金，目前小謝負債千萬，家庭生計也受打嚴重打擊，現已採取法律行動。

對此，台雲新上任的董事長翁立民表示，他於2019年11月9日接任，並由他任命原董事長劉吉城為公司總經理，他否認消費回饋是詐騙，他指出，很多商家都有回饋、贈品，他更沒有吸金詐欺，他沒有收會員的錢何來吸金詐欺？至於有會員投訴未領到消費回饋，他解釋說，2019年12月16日開始已恢復正常回饋金發放，只是回饋的金額比較少，因為公司沒有錢。

台雲原董事長劉吉城出示公司在台中商銀信託的1億元公告，以安會員的心，證明公司有實力持續發放回饋金，但這筆億元信託目前已被解約。（圖／讀者提供）

(中時電子報)