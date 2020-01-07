最近已有不少人開始思考年菜的配置，今日就有網友在PPT上表示，自己很少逛好市多，但想說過年要到了，可以吃澎湃一些，因此想詢問大家好市多必買什麼，可以加菜。綜合網友的留言統計出「牛小排」。
今天有網友在PTT上貼文表示，自己平常很少去逛好市多，但過年要到了，想說可以買一些東西回家煮，目前想說可以買一盒松葉蟹、四尾龍蝦尾、花枝排，但這樣還不夠豐盛，想詢問大家還有推薦什麼產品，可以買來增加菜色。
貼文曝光後，也引來不少網友討論，「龍蝦尾」、「之前爆紅的手臂粗草蝦」、「好市多必買的一定是牛排啊！方便又好吃」、「老協珍系列」、「美國牛小排」、「酒類產品」、「水果阿」、「當然要買肉阿，俗又大碗」、「牛肉買起來」。
最後統計網友的留言後，發現大家最推的就是「牛小排」這產品，因為它好吃又方便料理，基本上只要煎一煎、翻個面就大功告成，也不會不好吃，搭配紅酒就是一餐還不錯的西餐啦！
文章來源：PTT
(中時電子報)
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