好市多的草蝦，因與手臂差不多粗，引起話題，也被提名為過年必買之一。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》

美國無骨牛小排獲得最多人推薦，認為過年買這加菜，簡單料理又方便。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老時說》）

最近已有不少人開始思考年菜的配置，今日就有網友在PPT上表示，自己很少逛好市多，但想說過年要到了，可以吃澎湃一些，因此想詢問大家好市多必買什麼，可以加菜。綜合網友的留言統計出「牛小排」。

今天有網友在PTT上貼文表示，自己平常很少去逛好市多，但過年要到了，想說可以買一些東西回家煮，目前想說可以買一盒松葉蟹、四尾龍蝦尾、花枝排，但這樣還不夠豐盛，想詢問大家還有推薦什麼產品，可以買來增加菜色。

過年想加菜，網推可以買牛小排，配上紅酒就是一頓不錯的西餐。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

貼文曝光後，也引來不少網友討論，「龍蝦尾」、「之前爆紅的手臂粗草蝦」、「好市多必買的一定是牛排啊！方便又好吃」、「老協珍系列」、「美國牛小排」、「酒類產品」、「水果阿」、「當然要買肉阿，俗又大碗」、「牛肉買起來」。

最後統計網友的留言後，發現大家最推的就是「牛小排」這產品，因為它好吃又方便料理，基本上只要煎一煎、翻個面就大功告成，也不會不好吃，搭配紅酒就是一餐還不錯的西餐啦！

(中時電子報)