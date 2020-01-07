金門「古寧頭戰役70周年紀念酒」將於本月中旬發放，預估全縣發出6萬3000瓶。（李金生攝）

「古寧頭戰役70周年紀念酒」趕工灌裝，金門酒廠生產線加緊作業中。（李金生攝）

金門「古寧頭戰役70周年紀念酒」將於本月中旬發放，預估全縣發出6萬3000瓶。（李金生攝）

金門「古寧頭戰役70周年紀念酒」將於本月中旬發放，預估全縣發出6萬3000瓶。享譽全球的金門酒廠與全國唯一「官窯」金門縣陶瓷廠攜手合作，透過金門縣花「四季蘭」搭配和平鴿的灰藍底瓶身設計，灌裝飄香兩岸的醇厚美酒，向世人宣達緬懷大時代的歷史，也與鄉親分享地方優質產業的榮耀。

縣府民政處指出，發放資格是：民國81年11月7日戰地政務終止前曾設籍金門，且於造冊基準日（108年9月9日）仍設籍金門縣者（死亡除籍者除外），每人紀念酒1瓶，價值約約新台幣2000元。

1949年10月25日爆發震驚中外的「古寧頭戰役」，國共雙方激戰3天，最後以國軍大捷落幕，這場軍事史上著名的典型登陸殲滅戰，也從此確立兩岸隔海分治。

主持發布會的副縣長黃怡凱指出，「古寧頭70周年紀念酒」由屢獲世界金牌大獎的金門酒廠搭配全國唯一「官窯」金門陶瓷廠的瓷瓶灌裝製成，規格為1公升瓷瓶裝紀念酒禮盒，酒精成分為56度，儲存3年的老酒。灰藍底瓶身有象徵和平的「白鴿」、縣花「四季蘭」與縣徽等圖案，匠心精選銀白釉色，閃耀祥和光輝，構築兩岸「和平來臨、春暖花開」美好意象，且為限量發行，非常具有典藏價值。

這款以彰顯「戰爭無情、和平無價」意義為主軸的紀念酒，結合新科技在酒瓶導入新型態多功能防偽標籤，可透過標籤及手機隨開隨掃，來閱讀產品特色介紹，取代以往的紙本說明書，更能貼近現代人的使用方式。另可透過標籤，將個人拍攝之照片上傳至標籤內，留下珍貴回憶，以客製化的概念和運用，讓珍貴回憶留存在雲端資料中。

縣府特別說明，古寧頭戰役紀念酒未能如期於70周年前發放，主因為今年春節比較早，金門縣陶瓷廠及金門酒廠在國曆年前承接多筆客製化大訂單，導致生產線滿載，基於縣屬事業機構每一分營利都至關重要，在提高縣庫收入及以增進縣民福祉，優先考量下，將紀念酒製程順延發放，還請鄉親諒解。

(中時 )