勞動部近日預告「國防部非軍職之保防員」不再適用勞基法84條之1（責任制）規定，勞動部官員表示，經檢視後發現該職業已經連續3年未核備，因此函文詢問國防部需繼續適用與否，國防部則回函表示不再需要，勞動部今天預告保防員不再適用責任制。

行政院勞工委員會前依勞動基準法第84條之1規定，於88年3月1日公告「國防部非軍職之保防員」為勞動基準法第84條之1之工作者。勞動部官員表示，國防部先前曾有部分非軍職保防員，雖然適用勞基法，但工時難以符合，因此在民國88年公告適用責任制。

勞動部官員說，經定期檢討後，發現非軍職保防員連續3年未核備責任制，因此函文國防部，經用人單位國防部則表示，無繼續適用勞動基準法第84條之1規定必要。

勞動部官員提及，除了經定期檢討責任制外，也會詢問勞資雙方意見，是否有繼續適用的必要，如無必要會經預告、法規會審議後，最後才會公告不再適用。

(中時 )