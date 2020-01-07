參謀總長沈一鳴等軍士官搭乘黑鷹直升機失事，不幸殉職，各界對沈一鳴驟逝深感惋惜，就連美國在台協會(AIT)都為此降半旗致哀，美國在台協會處長酈英傑更表示沈是「一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友」。而沈一鳴空幼同學盧耀欽則說這位第一名畢業、眷村學霸老同學，只有「字醜」這個小缺點。

盧耀欽與沈一鳴為空軍幼校21期同學，盧耀欽表示，聽說沈一鳴父親是工程師，因工安意外過世，沈身為長子，為減輕母親負擔，好扶養弟妹長大，才捨棄唸建中的機會而來唸空幼，堪稱眷村學霸。

盧耀欽回憶沈一鳴在軍校7年，唸得輕鬆愉快，上課、出操、運動、擔任鼓號樂隊最帥的「信號鼓」，還有國慶閱兵時的實習大隊長樣樣行，而「老沈」以第一名成績畢業，代表同學上台接受證書和頒獎，也沒有「一鳴」驚人，因為大家老早就習慣了，只有他，最能代表2160！

如此傑出優秀的沈一鳴，堪稱盧耀欽心目中的偶像。據鏡週刊報導，盧耀欽透露這近乎完美的同學，只有「字醜」這個小缺點。

(中時電子報)