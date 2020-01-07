身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲7日接受yahoo！tv《鄉民來衝康》節目專訪，他預測民進黨就算在立法院沒有過半，也會很接近，以民進黨這麼擅長操縱，即使差一兩席沒有過半，民進黨還是算實質過半。

柯文哲今被問及民眾黨會有幾席進入國會，他指出，很多人都問過，老實講算不出來，當然是愈多愈好，多幾席以後比較方便，少幾席比較辛苦，也想過目標幾席，評估親民黨、時代力量各多2席，民眾黨就掉4席，但難道就因此要害人家？他不會幹這種事。

主持人問柯批藍打綠目標群眾是誰？柯說，他是無招勝有招，雖然是很聰明的人，但每個人都把他想的很有陰謀、計策，要害死民進黨很簡單，只要擺一碗飯和一碗麵，民進黨就死了，因為會一直想、一直想，想到最後結果餓死了，要是他就2碗都吃掉就好了。

至於是否認為民進黨國會能過半，柯文哲表示，就算沒有過半也很接近，因為區域立委還是會選得很好，國民黨氣勢衰掉。他分析，一個是民進黨單獨過半，若沒過半也會差一點，只有3個黨不過半，民眾黨才會有很大威脅力量，如果又有時力、親民黨，以民進黨這麼擅長操縱，時力就被搞到奄奄一息，這種收買太厲害，差一兩席沒有過半，民進黨還是實質過半。

(中時 )