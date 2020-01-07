信邦(3023)持續擴大MAGIC五大產業產品廣度，新產品出貨將自今年第3季開始放量，信邦樂觀預估，今年第1季合併營收將優於去年第4季，全年業績成長幅度可望不低於去年，歐系外資也看好信邦多樣性產品組合，重申給予信邦「優於大盤」評等，目標價149元。

信邦近幾年除加速全球化佈局，亦持續擴大MAGIC五大產業產品，鎖定「智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能」等新科技及新創應用開發多項新產品，風能產品亦從原本的線材產品逐步擴大至模組化、近幾年風能「PCBA&機櫃」營收佔比逐年上升，預估新產品出貨將自今年第3季開始放量，成為推升公司營運成長新動能。

受到歐美年末假期與年度盤點客戶端庫存調整，以及中美貿易戰加徵關稅因素，客戶端去年第4季需求已提前至第3季出貨等因素影響，信邦去年12月合併營收月減4.11%，累計去年第4季合併營收41.11億元，季減19.65%，年成長6.29%，累計2019年合併營收為181.72億元，較2018年成長14.9%，再創歷年新高。

王紹新表示，隨著原有產品市佔率持續提升，且電動自行車、機器人等新產品出貨放量，樂觀看待今年營運，期待今年成長幅度將不會低於去年。

歐系外資在報告中表示，信邦今年營運主要成長動能為汽車及醫療，其次是工業和綠色能源產品，預估信邦今年第1季將較去年第4季成長，(年成長可望達10%以上)，看好信邦產品多樣化組合，可望減輕需求不確定性影響，因而重申給予信邦「優於大盤」評等，目標價149元。

(時報資訊)