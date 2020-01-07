可寧衛(8422)2019年受專案工程貢獻減少，以及調整掩埋業務客戶結構影響，法人預期營收及獲利將呈現同步衰退的情形，EPS將落在10.4元左右。不過，2020年挾著專案工程、掩埋業務小幅成長，加上轉投資業務貢獻獲利增加，營運將恢復成長動能，法人初估，EPS有機會挑戰11元以上。

可寧衛2019年12月營收2.5億元，月增率13.04%，年減率12.82%，2019年營收27.1億元，年減20.1%。法人指出，可寧衛2019年營收及獲利將呈現同步衰退的情形，預估稅後盈餘將落在11.3億元左右，年減約14.2%，EPS將在10.4元左右。

若以可寧衛歷年股利政策來看，股利發放率皆有70%以上水準，法人預期，可寧衛2019年股利政策有機會發放現金股利9元，現金殖利率將超過5.7%。

可寧衛在專案工程小幅增加、掩埋業務小幅成長，加上轉投資業務貢獻獲利增加，2020年營運可望恢復成長動能，法人預期，營收將達29億元，年增率約7%左右，稅後盈餘將落在12億元附近，年增率可望超過8%以上，EPS有機會挑戰11元以上。

(時報資訊)