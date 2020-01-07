鴻海創辦人郭台銘（中）一下車看到一芳水果茶創辦人柯梓凱（右），立刻拉著手鼓勵說「商人無罪」。（王文吉攝）

鴻海創辦人郭台銘（中）致詞時表示，一黨獨大結果就是「權力傲慢、權力暴力」，沒有辦法聽到人民聲音。（王文吉攝）

鴻海創辦人郭台銘（左二）與子弟兵比出3號手勢，為親民黨搶攻政黨票。（王文吉攝）

鴻海創辦人郭台銘（中）致詞時表示，一黨獨大結果就是「權力傲慢、權力暴力」，沒有辦法聽到人民聲音。（王文吉攝）

拚藍綠「不過半」，鴻海創辦人郭台銘「向橘靠攏」，7日中午他陪同親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜參拜豐原慈濟宮，並前往廟東夜市拜票。當地「親宋」無黨籍市議員陳清龍全程陪同，一芳水果茶創辦人柯梓凱、博士雞排宋耿郎及大批郭粉也到場衝人氣。

一芳水果茶香港代理商因發表支持一國兩制、譴責香港罷工言論，衝擊台灣總部及加盟店。創辦人柯梓凱說，當時郭董打電話與他懇談許久，他感念在心，特別來向郭董致謝。

郭台銘中午參拜豐原慈濟宮，一下車看到柯梓凱立刻拉住他的手說「商人無罪，選後我一定要用行動來支持你！」接著在親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜、台中市議員陳清龍陪同下，參拜天上聖母，並捐1萬元香油錢。

郭台銘在廟前致詞時表示，一黨獨大結果就是「權力傲慢、權力暴力」，沒有辦法聽到人民聲音。此行特別來到媽祖跟前許願，希望親民黨推薦的不分區立委，也就是他最好的幾位助理能夠順利進入國會，不要被一黨獨大。

郭台銘說，親民黨現在走的路線就是傾聽人民聲音，人民決定就是我們的決定，民意大於黨意，就是我堅持的原則；希望大家政黨票支持親民黨，讓優秀專業的立委進入國位，代表人民發出聲音。

(中時 )