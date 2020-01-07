IC測試載板廠雍智（6683）受惠客戶需求暢旺，2019年第四季淡季營收續強、改寫歷史次高，帶動全年營收年增27.25％、改寫歷史新高，表現符合預期。今日股價開高震盪、力守平盤之上，最高上漲3.37％至215元，終場上漲1.92％、收於212元，表現明顯優於大盤。

雍智2019年12月自結合併營收0.68億元，雖月減3.67％、降至半年低點，仍年增達48.33％，改寫同期新高。帶動第四季合併營收2.1億元，季減9.34％、仍年增達30.19％，改寫歷史次高。累計全年合併營收8.24億元，年增達27.25％，改寫歷史新高。

雍智積極拓展IC老化測試載板應用領域，並受惠5G相關測試、中國大陸客戶需求提升，今年訂單能見度暢旺，營運成長動能顯著增溫。隨著新產品陸續完成驗證出貨，IC測試、晶圓探針卡測試載板跟進顯著成長，帶動第四季營運淡季續強，下半年表現持續暢旺。

展望後市，雍智規畫深耕拓展IC老化測試載板應用領域，持續擴充產線、添購生產與檢測設備，並聚焦對晶圓探針卡及IC老化測試載板投資。在產品及產線持續擴充，以及客戶對5G相關需求逐步提升，公司對今年營運樂觀看待，看好成長動能將更強勁。

投顧法人指出，雍智受惠陸系客戶追單、供應鏈去美化及旺季效益同時顯現，規模經濟效益帶動下半年營運持續暢旺，第四季淡季營運續強，營收成長表現符合預期，預期全年每股盈餘可望上看8元。

展望今年，投顧法人認為，雍智對5G/AI等高速運算及電源管理晶片布局有成，且受惠陸系客戶供應鏈去美化、高階晶片及先進封裝的功能測試需求仍在成長期，預期產業發展3大利基將推升雍智今年營運成長動能，看好今年營收年增2成、可望賺進1股本。

(時報資訊)