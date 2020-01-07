蔡英文總統今天展開第二天的車隊掃街，起跑前與6位海外歸台青年代表共同召開記者會，蔡英文強調，這場總統、立委大選是關鍵的選舉，是為年輕人而戰，為台灣未來而戰。台灣的未來是屬於年輕人的，希望全部的年輕人，都可以站出來投票。

在蔡英文總統和民進黨副總統候選人賴清德之前赴海外號召下，今年有許多海外僑民返國投票，從東京回台的廖上瑋在小英記者會上表示，看到香港反送中的事情，還有國民黨不分區的名單，亡國感不是假議題，是確確實實發生的事，一定要回來投票給蔡總統捍衛台灣主權。

首投族王力亭從加拿大Kelowna,BC回來，去年六月反送中的事件讓她開始更關心政治，希望能身體力行去影響身邊的人一起去投票，台灣的大事，台灣人一起參與，不要覺得自己的一票很渺小。

來自彰化的鄭敬樺，在美國加州大學戴維斯分校就讀，她說這3年多以來，美國國會通過一連串台美關係增溫的法案，可以得知美國政府是非常信任蔡英文總統所領導的台灣政府。台灣是一個自由民主的國家，因此每個人手中的三張票都有能力影響台灣的未來走向。「我這次回來是為了把票投給能堅持台灣主權，並且讓台灣有更好發展的候選人」。

蔡英文也回應年輕朋友的談話表示，這些年輕朋友雖身在國外，但都很關注這一次的選舉，她可以聽出他們都有用心思考過，這次選舉過程我們所討論的議題。她特別感謝這些海外年輕朋友，經歷千山萬水回台，參與1月11日的投票。

蔡英文也呼籲所有年輕人，這場總統、立委大選是關鍵的選舉，台灣在這次選舉，要做什麼樣的決定、選擇，將會影響國家的發展。在這場關鍵選戰，請年輕人不要缺席。這場選戰，是為年輕人而戰，為台灣未來而戰。台灣的未來是屬於年輕人的，希望全部的年輕人，都可以站出來投票。

蔡英文提到，除了歡迎海外的年輕朋友回家投票外，也希望在地台灣的年輕人，今年的1月也要返鄉兩次。一次為國家回家，去投票，投下你對未來的願景，保衛這個國家的決心。另一次回家則是春節，和家人團聚。

蔡英文最後強調，選戰進入最後的階段，讓我們凝聚所有力量，在這次選舉，讓我們聽到台灣人最堅定、宏亮的聲音。她也呼籲所有國人同胞一起去投票，把台灣人的意志、聲音放大，讓全世界聽到。

(中時 )