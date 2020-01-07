美股周一開低走高，激勵亞洲地區主要股市周二多止跌反彈，僅台股與印尼兩市場仍臉色鐵青，餘日本、南韓、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、大陸深圳與上海兩地A股及印度等都臉色紅潤，顯然暫把中東緊張局勢擺一邊。

台股周二開高震盪殺低，賣壓主要源頭係被動元件帶衰，而被動元件又以龍頭國巨股，因增資引爆市場疑慮率先掉落跌停板，繼而牽引華新科、禾伸堂、大毅、信昌電與奇力新等連串賣壓出爐，加上外資在台積電股持續調節，壓盤相關半導體族群，使大一度重挫百餘點。

不過，公營與國家隊法人逢低護盤意願不減，使台積電終場跌幅明顯收歛外，股王大立光經上下大震盪後也力守榮面，而亞泥、台泥、中信金、群創、和碩及聯發科等集團股也力挺短多，使盤勢不致持續深跌。

技術面觀察，大盤量價關係並未失控，短期的五日、十日與月線等均線雖已往下灣，但季線、半年線與年線仍穩步上行，顯示短線拉回不排除僅是修正季線乖離過大，與化解技術指標過勢壓力。

今權值表現較弱者，除台積電外，還有鴻海、中華電、中鋼、國泰金、富邦金、南亞科、長榮航、聯電、廣達、仁寶、台塑四寶、遠東新、統一、台玻、長榮、台灣大及第一金等。

而上市櫃依題材表現較佳者，包括穩懋、原相、華碩、譜瑞-KY、力旺、鈊象、聚陽、旭隼、貿聯-KY、和大、六角、撼訊、昂寶-KY及聯詠等。

(工商 )