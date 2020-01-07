距離選戰倒數4天，民進黨婦女部特別邀請不分區女性立委候選人齊聚為政黨票催票，強調為不同族群、不同領域專業發聲，期望讓民進黨國會過半，持續推動改革、捍衛台灣民主自由。

此外，會中也播放4支影片，訴說出許多年輕人心聲，及講出這片土地所給予我們的自由，呼籲大家一定返鄉投票，用選票支持14號的民主進步黨。

民進黨不分區女立委候選人今共同召開「專業女力護國會 保衛台灣英德配 民進黨會做事 政黨票投14」；候選人之一的范雲表示，民進黨一直在性別平等跟婦女權益上，領先於國民黨。國民黨一直到2000年敗選的時候，才努力追趕民進黨。過去的國民黨還懂得努力追趕，但現在的國民黨不追趕，還往倒退、保守的方向走。

她說，近期看到國民黨領導者吳敦義、總統候選人韓國瑜跟張善政，不斷地出言踐踏台灣女性的尊嚴。呼籲所有的選民，給予國民黨一次嚴重的敗選，學習反省。

候選人之一的羅美玲表示，她在馬來西亞土生土長，因為婚姻關係而成為台灣媳婦。民進黨是這次唯一將新住民不分區列入安全名單的政黨，往後進入國會，如何完善新住民政策是她努力的方向，也期待新住民與母國有更多連結，期待與在座優秀女性一起努力。

候選人也是現任立委周春米表示，司法改革上，民進黨絕對責無旁貸，也當仁不讓。

(中時 )