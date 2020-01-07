韓國瑜、張善政與徐榛蔚直播談花蓮。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜，昨（6）日與張善政、花蓮縣長徐榛蔚一起直播，談花蓮的現況與未來發展，同時推薦花蓮景點。回憶起在花連當兵的時光，韓國瑜忍不住高歌，讚花蓮美麗大方。

韓國瑜在臉書表示，有土木背景的張善政，也是經常往來台北、花蓮的通勤族，承諾推動十年工期的「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」盡快完工，不要發生遺憾後再後悔，讓東部人行得方便、行得安全是政府的責任。

回想起38年前在花蓮當兵，韓國瑜說，每次到花蓮第一件事就想大聲唱歌，因此也在直播中改編《小小校歌》的歌詞，哼了兩句，「我有個他，瀟灑多情，人人都說，花蓮之星；我有個她，美麗大方，人人都說，花蓮之花」。

韓國瑜認為，宜花東是台灣最乾淨、美麗的淨土，應大力發展創意產業、宗教觀光、醫療長照…等，以低汙染性的產業特色為導向，而花蓮有208個原住民的部落，原住民孩子需要透過教育培養競爭力，所以從國家的角度加速改善東部教育資源的不均衡。

韓國瑜說，全台就像六塊肌，可分為北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、宜花東，以區域各自發展特色生活圈，並啟動「滿天星計畫」，讓大專生出國遊學一年、推動東部雙語教育、送公務員出國等，對於接軌國際有百分百的信心，人才增加國際觀後，一定可以為東部建設帶來新氣象。

隨著蘇花改完工，韓國瑜指出，這段公路就是工程科學進步的歷史，許多台灣人都經歷走蘇花臨海道，在象鼻隧道等待會車的時光，蘇花公路也是見證台灣公共工程進步的歷史，由衷感謝工程人員及政策官員的辛勞和努力。

工程科技及機具不斷進步，韓國瑜希望上任後，評估國道六號通車至花蓮的可行性，預計總長28公里，將是雪隧後橫貫交通的大工程，讓花蓮到南投、台中，變成一日生活圈，由花蓮生產、台中出口，實現貨出得去、觀光客進得來的目標，全力做到「台灣安全、人民有錢」。

(中時電子報)