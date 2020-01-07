交通部觀光局為了吸引更多穆斯林國家民眾來台觀光，參山國家風景區管理處從2019年開始，輔導店家配合進行穆斯林食宿環境、公共景點、購物點與體驗活動等進行改善，目前已完成輔導8家業者，與4個遊客中心取得穆斯林友善環境(MFE)認證，並完成轄區內2家業者共11項伴手禮產品清真認證。並設計雙語摺頁，讓穆斯林遊客方便查詢轄區內穆斯林友善店家資訊。

參山國家風景區管理處表示，為輔導轄區內穆斯林友善觀光場域(MFE)認證，與認證單位國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，截至今年11月止共12家獲得穆斯林友善觀光場域認證，分別為歇心茶樓、漫晨旅店、好客在一起、南庄老寮背包空間、燕子陶咖啡民宿、魔菇部落、員林麗禧酒店、春谷農場、南庄遊客中心、獅山遊客中心、松柏嶺遊客中心、八卦山脈生態遊客中心。

伴手禮產品清真認證為馬來西亞伊斯蘭大學協助現場稽核與發證，分別針對八卦山風景區內的品香茶葉與獅頭山風景區內的璞玉擂茶兩個店家，共11項產品。

參山國家風景區管理處表示，這次計畫輔導店家與產品認證類別多元，穆斯林遊客來到轄區，並在轄區內選擇有特色的友善店家消費，拓展穆斯林客源。所規劃的穆斯林友善遊程，亦加入了原本已取得認證的西湖渡假村，期待將參山國家風景區打造成穆斯林旅客的友善區域，吸引更多穆斯林遊客造訪，為店家注入新客群的消費商機。

(中時 )