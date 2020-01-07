遠航爭議不斷，去年無預警停飛後，6日又傳出延後發薪的消息，台北市政府勞動局長賴香伶今上午表示，遠航四、五千萬的薪水、一千多萬元的加班費確定跳票，呼籲勞動部應利用大量解僱法，限制張綱維出境，而勞動部也表示，只要收到北市勞動局申請，就會依法審查。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，要限制負責人出境，必須要遵守一定的要件、也要遵守一定的程序，現在台北市勞動局也在整理相關資料，只要提報之後，就會依照程序來審查。

依照大量解僱法第12條，事業單位於大量解僱勞工時，積欠勞工退休金、資遣費或工資，經主管機關限期令其清償；屆期未清償者，中央主管機關得函請入出國管理機關禁止其代表人及實際負責人出國。

而積欠條件包括僱用勞工人數在十人以上未滿三十人者，積欠全體被解僱勞工之總金額達新臺幣三百萬元，或僱用勞工人數在三十人以上未滿一百人者，積欠全體被解僱勞工之總金額達新臺幣五百萬元，或僱用勞工人數在一百人以上未滿二百人者，積欠全體被解僱勞工之總金額達新臺幣一千萬元，僱用勞工人數在二百人以上者，積欠全體被解僱勞工之總金額達新臺幣二千萬元，事業單位歇業而勞工依勞動基準法第十四條第一項第五款或第六款規定終止勞動契約，其僱用勞工人數、勞工終止契約人數及積欠勞工退休金、資遣費或工資總金額符合第二條及前項各款規定時，經主管機關限期令其清償，屆期未清償者，中央主管機關得函請入出國管理機關禁止其代表人及實際負責人出國。

(工商 )