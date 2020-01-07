爭取連任的桃園第四選區立委候選人鄭寶清7日一早和市長鄭文燦「雙鄭連線」到南門市場拜票。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園第四選區立委候選人鄭寶清7日一早和市長鄭文燦「雙鄭連線」到南門市場拜票，以南門市場自來水管線加大的政績為例，高喊「雙鄭連一線，建設看得見」，呼籲選民用手中的選票，持續讓桃園建設更完全。

鄭寶清感謝鄭文燦相挺，也提到自己的政績，他說南門市場是桃園最大的市場，但車位一位難求，鄉親都會擔心車子被拖吊、不能安心買東西，在他爭取下，南門公園停車場完工，光機車位就有逾600個，停一天只要收10元，汽車也有300多個，促進南門市場商家繁榮，市場生意也變得非常好。

鄭寶清說，攤商生意好到連自來水都不夠用，他立即要求自來水公司將原本80mm的管線加大至200mm，並在最短時間、最小影響下，快速完成汰換，現在已經施工完成，隨著三民路店面一間間打開、重新開張營業，讓桃園經濟良性循環。

「桃園建設不能停，一定要讓寶清贏！」鄭文燦呼籲選民用選票來堅持自由與民主的價值，讓「桃園鐵三角」蔡英文、鄭文燦、鄭寶清，繼續建設黃金大桃園。

(中時 )