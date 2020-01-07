台灣雲聯惠公司2019年7月10日開始即陸續出現財務問題，至11月26日則正式宣告公司沒錢發放會員的回饋金，董事長劉吉城並公開表示自己沒做好，所以下台，果然不久就由現在的董事長翁立民接手營運，但劉男的第3任妻子「潔西」則向本刊爆料，她說劉吉城「這人基本上見利忘形，騙錢成癮，還結婚成癖，我當初就是瞎眼，又加上家中的長輩逝世要趕什麼百日，才會嫁給這個無賴」。她還形容劉吉城就是無賴、渣男，讓人氣到對他只有無盡的厭惡。

CTWANT 》大陸雲聯惠被抄查 台灣代理商急切割吸金十億

潔西泣訴，劉男有過4次婚姻，與第2任妻子育有1女，現在的第4任妻子還小他27歲，原是台雲的助理，2人很久之前就在搞曖昧，全公司都知道，只有她不知道。但婚後沒多久，潔西就抓包劉男與助理去摩鐵開房，原本她想將助理開除、讓兩人分開就好，不料劉男卻反嗆「我不偷吃、不外遇，也會去嫖」，這話讓潔西重創，1年多來得看心理醫生、吃抗憂鬱的藥。

潔西回憶過往的一切仍咬牙切齒，她說，劉男認為別人都是傻瓜，在台雲發不出錢後，陸續舉辦的說明會都在欺騙會員，他把每日提領的上限金額拉高，開始大筆的提領現金，每月將近百萬元，再加上他的薪水30萬元，他從台雲撈錢的速度超過所有會員。

潔西憶及過往忍不住落淚，她覺得很心痛，居然早在她和劉男結婚之前，劉就已經有了別人。（圖／讀周志龍攝）

潔西說，2005年2月，劉吉城與大陸籍女子結婚、2013年2月離婚，支付1千萬；2014年5月再婚，育有1女，2015年6月離婚，支付150萬；2017年4月與潔西結婚，2018年11月28日離婚，沒給錢還提告；2019年8月第4次結婚。

台雲新上任的董事長翁立民表示，他於2019年11月9日接任，並由他任命原董事長劉吉城為公司總經理，他否認消費回饋是詐騙，他指出，很多商家都有回饋、贈品，他更沒有吸金詐欺，他沒有收會員的錢何來吸金詐欺？至於有會員投訴未領到消費回饋，他解釋說，2019年12月16日開始已恢復正常回饋金發放，只是回饋的金額比較少，因為公司沒有錢。

(中時電子報)