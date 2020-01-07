台南市生孩子除了生育獎勵，市府還贈送在地胡麻油禮盒慶賀，讓新手媽媽直呼好幸福。(莊曜聰攝)

為推廣在地麻油也鼓勵生育，台南市政府推出「做人成功、麻上幸福」活動，由南市府農業局、民政局與善化區農會、西港區農會及安定區農會合作，只要是今年1月2日起到戶政事務所登記的新生兒家庭，都能獲得2020年生育限定版胡麻油禮盒，1名新生兒可領取1盒，今年度內登記者都能享有此福利，若從近年生育人數推算，估計市府1年將送出約1萬2000組麻油禮盒。

受到少子化問題影響，近年全台生育率都降低，台南市府祭出生育獎勵，在今年元旦以後出生的新生兒，產婦生產的第1名新生兒發給生育獎勵金6000元，第2名發給1萬2000元，第3名、第4名發給3萬元；第5名以後則加碼到5萬元，分享新生命誕生的喜悅。

不只如此，南市府農業局結合農會，並與民政局合作，設計限定版包裝的胡麻油禮盒，要送給新手媽媽「補身兼坐月子」，每盒2瓶裝，1瓶約120毫升，到戶政事務所登記新生兒的同時，就能與生育補助一同領取，也推廣台南在地胡麻油。

市長黃偉哲表示，西港、善化、安定農會與農民契作種植胡麻，以保證價格收購，採收後的胡麻都通過農藥殘留檢驗，以確保生產麻油安全性，讓消費者吃的美味又健康，雖然在地胡麻價格雖較進口胡麻高，但品質好、麻油香味濃厚，他強力推薦。

「做人成功、麻上幸福」記者會上午在新營戶政事務所舉行，市長黃偉哲與農業局代理局長李建裕、民政局長顏振標及胡麻產地農會總幹事均出席，也請來多位新生兒家庭與會，向市民報告好消息。

(中時 )