台中市學習型城市計畫以「美感體驗經濟、再現舊城魅力」為軸心，邀請台中科技大學、中興大學及亞洲大學，聚焦第二、第三、第五市場等舊城重要人文發展發源地，由在地文史學者引領學員深入社區探討重要文化資產議題，「共學」型塑在地特色美感氛圍，7日起在台中文學館舉行成果展，呈現城市之美。

教育局長楊振昇說，「美感體驗經濟、再現舊城魅力」聚焦於台中舊城內，重要的人文發展發源地，同時環繞「創意、創新、創業」三創概念；落實「舊城文化盤點」、「舊城美感共學」、「國際典範學習」、「創新經濟模式」、「數位資訊平台」及「青年迴游創業」等策略。

教育局108年台中市學習型城市計畫，以「每位台中人都是台中的嚮導員」為目標，開設地方文化導覽課程、城市品牌形塑課程、走讀地方文化景點、巷仔內遊程開發工作坊；透過敘事論述工作坊，邀請專精台中在地文史的學者、作家授課，深入淺出地闡述舊城重要文化資產之歷史背景、文化意涵與保存議題，引領參與學員了解舊城區歷史發展脈絡與文化特色。

教育局強調，108年計畫在三間大學的規畫辦理下，7日起成果展不論是實體作品或影片，均呈現學習型城市計畫團隊以「共學」型塑在地特色美感氛圍，發展跨域教育參與、深耕社區文化特色，並推廣產業價值；提供參與學員發展個人能力、促進就業力的終身學習資源。

(中時 )