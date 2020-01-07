D-Link友訊(2330)宣布，將在今年的CES美國消費性電子展出旗下5G、AI、Mesh和802.11ax(Wi-Fi 6)等最新技術與解決方案，提供全方位的智慧無線連網體驗。

D-Link友訊全新支援智慧影像分析的mydlink無線網路攝影機系列，採AI邊緣運算技術進行人物偵測，提供更智慧化與個人化的監控功能；並且符合ONVIF標準，能和包括Google Assistant、Amazon Alexa等生態系統夥伴的設備互相操作，讓使用者真實體驗智能居家生活；此外，mydlink無線網路攝影機系列採用128-bit 無線加密、內建藍牙功能可使設定變得更加簡單快速，並可選用雲端儲存方式，再搭配免費下載的mydlink應用程式，輕鬆進行遠端監控與管理等智能應用。

友訊最新的Mesh和802.11ax(Wi-Fi 6)家庭網路解決方案系列，則專為IoT和智能家居而打造，其中包括獲得2020年IoT Breakthrough Award 的COVR-1902 Home Mesh Wi-Fi系統，透過友訊Mesh技術，提升無縫的網狀網路覆蓋範圍，確保極佳的Wi-Fi 傳輸訊號；而全新的802.11ax(Wi-Fi 6)系列，搭載OFDMA及雙向MU-MIMO的技術，更能為使用者在多裝置的傳輸大幅降低延遲並有效提升網路覆蓋範圍。

(時報資訊)