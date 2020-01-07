金士頓Kinston旗下電競品牌，HyperX今日宣布於CES發表多款全新電競周邊。除了記憶體容量和頻率升級，全球首度亮相的無線電競耳機CloudFlight S、Pulsefire Raid電競滑鼠，以及搭載新款HyperX機械式青綠軸的AlloyOrigins電競鍵盤，和採用RGB LED燈條360度環繞設計的FURYUltra電競滑鼠墊都將於CES一併展出。

此外，HyperX同步發表兩款分別為NintendoSwitch和可攜式行動裝置打造的ChargePlay Clutch行動充電殼以及行動充電手把，瞄準各種遊戲平台的玩家。

自2014年首款電競耳機問世，HyperX持續搶攻遊戲需求的電競周邊商機，不僅成功締造全球耳機銷量一千萬支、鍵盤一百萬支和記憶體六千五百萬支等紀錄，並成為PC遊戲耳機類別領導品牌。

另外，記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓，也宣布於CES2020展出一系列適用於消費端及企業用戶需求的產品。Kingston金士頓將於CES 2020展出最新UHS-II規格記憶卡及NVMe PCIe Gen 4.0固態硬碟解決方案。其中，新一代CanvasPlus系列包含符合UHS-II規格之記憶卡產品，可提供升級速度及效能。全新亮相的Kingston首款消費級Gen4.0固態硬碟，即將於今年上市。

(時報資訊)