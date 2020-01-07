北部地區今（7日）天空霧濛濛，能見度不佳現象，環保署表示雖然空氣品質PM2.5監測指標（AQI）多呈現普通等級，但因今日環境風場仍為偏東風，大氣穩定，清晨出現霧及逆溫現象，導致濕度增大，因此加深能見度惡化，才出現大範圍霧霾現象。其他中南部空氣品質則呈現橘色提醒等級，局部地區可能出現紅色警示。

針對空氣品質不良，環保署持續預告空氣品質不佳及啟動中央及地方執行各項應變措施，包含啟動大型工廠降載、移動汙染源攔查減量、營建工地查核與實施街道洗掃等，積極因應空品不良狀況。

環保署說，針對1月5日至7日台灣西部地區空氣品質不良期間，已協調經濟部及台電公司進行協和、林口、臺中、興達電廠降載減排作業，自5日至7日上午10時總計降載電量共22,219.7萬度，SOx減量71公噸，NOx減量80.7公噸，TSP減量7公噸，整體約有全臺電廠每日污染排放量之21.6％的減量幅度。

另外，5日至7日上午10時計有新竹市、臺中市、彰化縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等6縣市成立應變中心，共進行固定源稽查297家、露天燃燒巡查49次、營建工地巡查112處、道路洗街2,271公里、餐飲業配合應變90家次、河川裸露地防護15次、路邊攔檢車輛3,897輛、鼓勵民眾減少私人運具措施4項、宣導防護措施128項，計減少TSP 44公噸、SOx 7公噸、NOx 12公噸、VOCs 14公噸。

環保署強調，在空氣品質不良惡化期間，特別呼籲民眾不要露天燃燒稻草、樹枝，工廠積極配合降載，鍋爐不要進行吹灰行為等，並鼓勵搭乘大眾交通運輸工具或使用低污染交通工具，除減少對於空氣品質之影響外，更能提升民眾的生活品質。

另根據最新氣象預報，預測至8日上午東北季風增強，空氣品質可望改善。環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(工商 )