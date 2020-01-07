台北市長柯文哲今接受yahoo！tv《鄉民來衝康》節目專訪，他批評政府酬庸位子太多，導致西瓜黨效應嚴重，對國家損害太大，就好像明朝末年李自成攻城掠地。當被問及台灣會如明朝一樣滅亡嗎？柯則笑說，「希望可以撐住4年等我來。」

面對民眾黨選情，身兼黨主席的柯文哲表示，民進黨國會席次過半，苦日子再過4年，人數也許無法在國會有什麼影響，但一定會表達不對的地方，所以有兩個作用，一個是示範，另一個要開始學習政府該怎麼運作。

柯文哲批評，政府酬庸的位子太多，導致西瓜黨效應嚴重，對國家損害太大，就好像明朝末年，李自成攻城掠地，但主持人問李最後引滿清入關，明朝滅亡，那覺得台灣會滅亡嗎？他則說，希望還可撐住4年，「等我來」。

至於蔡英文總統連任、民進黨國會過半，會否擔心「黑韓產業鏈」轉向，柯文哲說，反正大概就是怎麼打前行政院長賴清德、國民黨總統候選人韓國瑜，下一步就是打柯，明年3月就變成黑柯產業鏈。

柯說，黑柯大概就是媒體、司法騷擾，不過，他是意志力較強的人，到時候就每天在地檢署開記者會，絕不妥協。

主持人問會不會覺得蔡總統被派系狹持，柯文哲回說，不如說是縱容，或是利用派系平衡讓她坐穩位子。

柯指出，民進黨乾脆叫新潮流黨好了，國營事業一看就知道，哪有這樣占位子的，換一個總統就換6000個位子，會變成政治流寇集團，製造新的利益階級。

(中時 )