2020選舉倒數，蔡英文總統從昨天開始展開全台大掃街；國民黨9日將在台北市凱道舉行勝利晚會，國民黨總統參選人韓國瑜昨呼籲所有支持者9日踴躍站出來，讓大家聽到支持的聲音，表達對中華民國的信念與熱愛。資深媒體人黃暐瀚認為，比選舉更重要的事，是「愛與包容」、「明辨是非」，他說若台灣終究「沒有愛」或「不願意包容」，1月11日之後，台灣只是進入下一個階段的「仇恨」跟「鬥爭」。

黃暐瀚在臉書指出，再過四天，中華民國將選出未來四年的總統。不管誰贏？都有人輸。他認為，比選舉更重要的事，是「愛與包容」、「明辨是非」。

黃提及，這兩天很多網友在網路上廣傳，今年的選舉公布，只有寫「第十五屆總統副總統選舉」，竟不見「中華民國」。有人批評中選會亂搞，還有罵蔡總統在消滅中華民國的。他說罵之前，查一查，四年前的第十四屆選舉公報，有朱立倫、蔡英文、宋楚瑜的那次，一樣是寫「第十四屆總統副總統選舉」，一樣沒寫「中華民國」。

他感嘆表示，不管是喜歡蔡總統、韓國瑜還是宋楚瑜的「台灣人」，PO文之前，先查一查、講話之前先想一想，台灣會更平和，台灣也許就不會如眼前這樣的彼此仇恨。

此外，他認為韓國瑜不是什麼聖人，但也絕不是人渣。一年多以來，討厭韓國瑜的人跟媒體，一面倒的只願意接受他的「負面訊息」，他說這樣看待韓國瑜，相信韓國瑜真的很糟糕的人，比比皆是，「但你討厭一個人，甚至恨一個人，是真的他做了什麼值得那樣恨，那樣討厭的事？還是身邊所看所聽，都告訴你他很討厭，所以你就討厭下去了？」

「愛你所愛的政治人物，還要包容你所不愛的」。黃認為，這對蔡總統、韓國瑜、宋楚瑜，都是一樣。如果台灣終究沒有愛，或是不願意包容。1月11日之後，台灣只是進入下一個階段的「仇恨」跟「鬥爭」。台灣不會進步，中華民國也看不到未來。

(中時電子報)