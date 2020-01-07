2020 年 1 月 11 日周六台灣將舉行第 15 任總統、副總統，以及第 10 屆立法委員選舉。每位選民將能在投票日當天(投票時間早上8點至下午4點)，凡年滿 20 歲(民國 89 年 1 月 11 日之前出生)者，攜帶投票通知單、身分證以及個人印章，前往指定的投票所(投票通知單上有註明)投票。如果你還沒有做好決定，對於各候選人的政見、經歷還不夠清楚，透過以下選舉相關大補帖可以在投票前快速掌握能協助你做出明確判斷的資料。

本次投票每位選民可以拿到三張選票，分別選出總統、區域立委以及不分區立委。總統與副總統是搭檔選舉，選票要圈選出一組候選人；立法委員選舉則會提供兩張選票，一張選票用來圈選地方選區候選人，另一張選票則是政黨票。政黨票得票率超過 5% 的政黨，會依照得票率分配全 34 席不分區立委的席次。以下則針對各項投票前的候選人相關資料，提供對應可參考的網站：

＊想了解總統、立委候選人的經歷與財產申報，還有政治獻金等資料。關於總統候選人，還可查詢到所屬政黨法案的內容。立委候選人可以查詢到過往在立院的表現，還有提案、表決的情況。

＊想了解立委候選人、不分區立委候選人的的政見和從政表現，可前往選前大補貼網站，當中雖然僅有立委候選人的資料，但可以查詢議題法案中候選人的立場，也可查詢他們在 Facebook 投放廣告花費，過往在立院提出的法案數量、質詢次數以及出席率，也都能查詢得到。

＊想了解候選人在政見發表會、辯論會上的主張與說法，可透過以下網站查看逐字稿。包含了3場總統候選人政見發表會、1場副總統候選人政見發表會以及1場總統候選人辯論會的結，並有影片可以觀看。不分區立委辯論會網站則匯集了8個政黨的辯論逐字稿以及影片。

＊想了解候選人在政見發表會、辯論會中的談話，是不是信口開河，還是有事實根據，可以透過以台灣事實查核中心的 2020 總統大選電視辯論會查核報告，或者是可以參考多家媒體共同合作的2020 總統候選人事實查核 Facebook 粉絲團。

最後提醒，如果你的選舉投票通知單不慎遺失，也可透過中選會網站查詢投票所，並請將你的資料在選舉人名冊號次本中的「第幾頁第幾號」資料記起來，便於查詢。由於手機普及，為了避免爭議，投票時是不可攜帶手機入場的，還請選民留意並互相提醒唷。

(中時電子報)